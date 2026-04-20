HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah Indonesia Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |07:45 WIB
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah Indonesia Hari Ini
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Indonesia yang berlaku pada Senin, 20 April 2026. Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer, masyarakat diimbau meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa provinsi.

BMKG melaporkan sirkulasi siklonik berpotensi terbentuk di Samudera Hindia barat Sumatera Barat dan Samudera Pasifik utara Papua. 

“Sistem-sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Aceh hingga Sumatera Barat, serta pesisir utara Papua dan di sekitar sirkulasi-sirkulasi siklonik tersebut,” dikutip dari YouTube resmi BMKG, Senin (20/4/2026).

BMKG juga melaporkan daerah konvergensi lain diprakirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Kepulauan Riau hingga Riau, dari perairan utara Jakarta hingga Samudera Hindia barat Lampung, dari Samudera Hindia selatan Bali hingga Jawa Timur, dari Kalimantan Tengah hingga perairan barat Kalimantan Barat, dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Timur, di Sulawesi Tengah, di Nusa Tenggara Timur, di Maluku Utara, dan di Laut Arafura.

Daerah konfluensi diprakirakan terbentuk di perairan barat Aceh, di Selat Malaka, di Laut Jawa bagian timur, di Kalimantan bagian selatan, di Laut Banda, di Sulawesi Tengah, dan di Papua bagian tengah. “Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut,” ungkap BMKG.

Berita Terkait
Waspada! BMKG Prediksi Hujan Lebat Guyur Jabodetabek hingga 11 Maret
Waspada! Hujan Lebat Berpotensi Melanda Pulau Jawa hingga 21 Februari
Hujan Guyur Jakarta, Pintu Air Manggarai Siaga 4
BMKG Peringatkan Hujan Lebat pada 2 hingga 8 Januari 2026, Sejumlah Daerah Status Siaga!
Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya
Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Bulukumba Sulsel, Korban Jiwa Nihil
