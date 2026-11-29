Tak Sekadar Jaga Kamtibmas, Polres Mamuju Tengah Hadir Lewat Program Sosial

JAKARTA - Polres Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, menjalankan sejumlah program prioritas Kapolri selama enam bulan terakhir. Program tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pelestarian lingkungan, hingga penguatan keamanan dan pelayanan publik.

Berbagai program yang dijalankan sepanjang Juni hingga November 2026 itu mengedepankan pendekatan pencegahan dan kolaborasi. Di antaranya Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), Polisi Peduli Pendidikan (POLIDIK), serta Green Policing.

Kapolres Mamuju Tengah, AKBP Ari Prayitno mengatakan, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga membantu masyarakat menghadapi persoalan sosial.

“Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat yang dicanangkan Bapak Kapolri, kami ingin kehadiran polisi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan lingkungan hidup,” kata Ari, Minggu (29/11/2026).

Dalam program POLIRAN, Polres Mamuju Tengah menggandeng Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Mamuju Tengah untuk memetakan peluang kerja dan merekrut peserta pelatihan. Masyarakat kemudian difasilitasi mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Tasiu hingga memperoleh sertifikat kompetensi.

Di bidang pendidikan, Polres Mamuju Tengah menjalankan program Polisi Masuk Sekolah (SIMASE) sejak Juli 2026. Program tersebut menjadi bagian dari implementasi POLIDIK melalui kegiatan edukasi dan pencegahan berbagai persoalan sosial di kalangan pelajar.