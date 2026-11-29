Polisi Bantah Kecelakaan Maut Anggota Polisi Berkaitan dengan Kerusuhan di Malang

MALANG - Polda Jawa Timur menegaskan, kecelakaan yang melibatkan anggota polisi hingga menyebabkan seorang warga meninggal dunia tidak terkait dengan kerusuhan dan perusakan rumah CAN, pelaku pengeroyokan di Malang. Polisi menyebut peristiwa tersebut murni kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Sugiarto meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Bulurejo, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sekitar pukul 01.30 WIB, Sabtu (28/11/2026). Saat itu, kondisi di sekitar Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, memang tengah ramai setelah ratusan orang mendatangi rumah CAN. CAN merupakan pelaku pengeroyokan yang menyebabkan Almarhumah Silva Nur Intania Putri meninggal dunia.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, kecelakaan melibatkan truk Mitsubishi milik Polres Malang bernomor polisi X 5073-34 yang dikemudikan anggota berinisial RAA dan sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi N 3071 EFC.

Sepeda motor tersebut dikendarai Revagio dengan membonceng Refan Ardi dan Sugiarto. Para korban sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang. Namun, Sugiarto akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan.

"Atas nama institusi Polri, khususnya Polda Jawa Timur dan Polres Malang, kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara Sugiarto akibat kecelakaan lalu lintas," kata Jules Abraham di Mapolresta Malang Kota, Minggu (29/11/2026).

Jules menjelaskan, kecelakaan terjadi ketika sepeda motor yang ditumpangi korban melaju searah dengan kendaraan dinas Polres Malang. Saat itu, truk dinas berada di depan sepeda motor.