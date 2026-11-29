Polisi yang Tabrak Warga hingga Tewas di Malang Ditetapkan Jadi Tersangka

JAKARTA - Penyidik Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Malang, menetapkan seorang anggota polisi berinisial RAA sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan seorang warga. RAA diduga menabrak korban menggunakan kendaraan dinas.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Satlantas Polres Malang menggelar perkara pada Minggu (29/11/2026). Berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti, RAA disangkakan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Jules Abraham Abast menjelaskan, kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu (28/11/2026) sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Bulurejo, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Kecelakaan itu melibatkan truk Mitsubishi milik Polres Malang yang dikemudikan RAA dan sepeda motor Honda Scoopy. Akibat kejadian tersebut, dua orang mengalami luka-luka. Namun, satu di antaranya meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.

“Atas nama institusi Polri, khususnya Polda Jawa Timur dan Polres Malang, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Kami turut berduka atas peristiwa ini,” ujar Abast, Minggu (29/11/2026).