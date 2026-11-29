Kronologi Warga Tewas Ditabrak Truk Polisi di Malang, Berawal dari Bonceng Tiga

JAKARTA - Seorang warga bernama Sugiarto atau Sugik meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan truk dinas Polres Malang di Jalan Raya Bulurejo, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Kecelakaan yang terjadi pada Sabtu (28/11/2026) sekitar pukul 01.30 WIB itu melibatkan sepeda motor Honda Scoopy yang ditumpangi tiga orang dan truk dinas Polres Malang yang dikemudikan anggota berinisial RAA.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Jules Abraham Abast menjelaskan, sebelum kecelakaan terjadi, Sugiarto sedang berboncengan dengan dua rekannya, Revagio dan Refan Ardi, menggunakan sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi N 3071 EFC.

Di tengah perjalanan, sepeda motor tersebut terlibat kecelakaan dengan truk Mitsubishi milik Polres Malang bernomor polisi X 5073-34 yang dikemudikan RAA.

Akibat tabrakan tersebut, Refan Ardi dan Sugiarto mengalami luka-luka. Keduanya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, kondisi Sugiarto tidak tertolong. Ia meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit.

"Mengakibatkan saudara Refan Ardi dan saudara Sugiarto mengalami luka dan terdapat kerusakan kendaraan. Akibat kecelakaan tersebut, saat dirawat di RSSA Malang, saudara Sugiarto meninggal dunia," ujar Jules, Minggu (29/11/2026).