Trump Sesumbar AS Menang Besar di Iran

AS - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim mendapatkan kemenangan besar di Iran. Ia pun menegaskan, telah membangun kembali militer AS dan mengubahnya menjadi yang terkuat di dunia.

Awalnya Trump menyampaikan kemenangannya di Venezuela, yang akhirnya bisa menjalin kerja sama untuk memproduksi jutaan barel minyak.

“Kami juga meraih kemenangan besar di Iran, dan Anda akan segera melihat hasil dari kerja keras itu,” ujar Trump dalam pidatonya, melansir Aljazeera, Jumat (17/7/2026).

Trump juga membicarakan kondisi AS di bawah kepemimpinannya yang diklaim sedang berkembang pesat. “Dua tahun lalu, negara kita mati. Sekarang, kita adalah negara terpanas di dunia,” ujarnya.

AS, menurut Trump dihormati, bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih banyak uang diinvestasikan di AS Serikat daripada kapan pun dalam sejarah negeri Paman Sam.

"Lebih banyak warga Amerika yang bekerja saat ini daripada sebelumnya,” katanya.

(Arief Setyadi )

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