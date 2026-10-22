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Trump Sebut Perang Iran Segera Usai, Laporan NYT Ungkap Rencana Serangan Baru

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |09:58 WIB
Trump Sebut Perang Iran Segera Usai, Laporan NYT Ungkap Rencana Serangan Baru
Presiden AS Donald Trump (foto: AP)
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JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan, perang melawan Iran dapat segera berakhir. Namun, di tengah pernyataan tersebut, laporan media menyebut militer AS dan Israel tengah menyiapkan rencana serangan baru terhadap Teheran setelah pemilihan paruh waktu AS.

Trump menyatakan, Washington sebenarnya bisa mengakhiri perang sekarang. Meski demikian, ia ingin memastikan hasil yang dicapai dapat bertahan dalam jangka panjang.

“Perang ini akan segera berakhir. Kita bisa pergi sekarang, tetapi kita ingin memastikan bahwa dampaknya bertahan lama,” kata Trump dalam sebuah rapat umum di South Carolina, dilansir dari trtworld, Kamis (22/10/2026).

Ia juga menegaskan, bahwa Iran tidak akan pernah diizinkan memiliki senjata nuklir.

Pernyataan Trump tersebut muncul di tengah laporan The New York Times, yang menyebut AS dan Israel telah mengembangkan rencana untuk melancarkan serangan baru terhadap Iran setelah pemilihan paruh waktu AS.

Mengutip sejumlah pejabat AS dan pihak lain yang mendapat informasi mengenai pembahasan tersebut, The New York Times melaporkan bahwa persiapan untuk kemungkinan operasi militer baru semakin berkembang.

 

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