BMKG Keluarkan Peringatan! Gelombang Laut hingga 4 Meter Ancam Sejumlah Wilayah

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada 13-16 November 2026. Ketinggian gelombang diperkirakan mencapai 4 meter sehingga masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut, diminta meningkatkan kewaspadaan.

BMKG menjelaskan, kondisi angin di wilayah utara ekuator Indonesia umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4-21 knot. Sementara itu, angin di wilayah selatan ekuator bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 11-25 knot.

Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia barat Bengkulu dan Lampung, Samudra Hindia selatan Banten dan Jawa Barat, serta Laut Jawa bagian timur.

Kondisi tersebut memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan Indonesia.

Daftar Wilayah Berpotensi Gelombang 2,5-4 Meter

BMKG memperkirakan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah wilayah perairan, meliputi:

- Selat Malaka bagian utara.

- Samudra Hindia barat Kepulauan Nias.

- Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai.

- Samudra Hindia barat Bengkulu dan Lampung.

- Samudra Hindia selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT.

- Laut Maluku.

- Laut Natuna Utara.

- Samudra Pasifik utara Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua.