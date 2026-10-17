Waspada! Gelombang Laut Tinggi hingga 4 Meter pada 17-20 Oktober

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada 17–20 Oktober 2026. BMKG melaporkan pola angin di wilayah utara ekuator Indonesia umumnya bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 6–25 knot.

Sementara di wilayah selatan ekuator Indonesia, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8–25 knot.

“Kecepatan tertinggi terpantau di wilayah Samudra Hindia barat Kep. Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Tengah, Selat Karimata, Laut Jawa bagian selatan, Selat Makassar bagian selatan dan tengah, dan Laut Arafuru,” tulis BMKG dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan gelombang setinggi 1,25–2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Kep. Nias, Selat Karimata bagian utara dan selatan, serta Laut Jawa bagian barat, tengah, dan timur.

Gelombang dengan ketinggian serupa juga berpotensi terjadi di Laut Bali, Laut Sumbawa, Selat Makassar bagian selatan dan tengah, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Maluku, Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik utara Papua Barat, Samudra Pasifik utara Papua, serta Laut Arafuru bagian timur dan tengah.