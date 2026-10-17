Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Gelombang Laut Tinggi hingga 4 Meter pada 17-20 Oktober

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |11:14 WIB
Waspada! Gelombang Laut Tinggi hingga 4 Meter pada 17-20 Oktober
Ilustrasi gelombang tinggi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada 17–20 Oktober 2026. BMKG melaporkan pola angin di wilayah utara ekuator Indonesia umumnya bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 6–25 knot. 

Sementara di wilayah selatan ekuator Indonesia, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8–25 knot.

“Kecepatan tertinggi terpantau di wilayah Samudra Hindia barat Kep. Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Tengah, Selat Karimata, Laut Jawa bagian selatan, Selat Makassar bagian selatan dan tengah, dan Laut Arafuru,” tulis BMKG dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan gelombang setinggi 1,25–2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Kep. Nias, Selat Karimata bagian utara dan selatan, serta Laut Jawa bagian barat, tengah, dan timur.

Gelombang dengan ketinggian serupa juga berpotensi terjadi di Laut Bali, Laut Sumbawa, Selat Makassar bagian selatan dan tengah, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Maluku, Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik utara Papua Barat, Samudra Pasifik utara Papua, serta Laut Arafuru bagian timur dan tengah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/337/3247279/gelombang_tinggi-lMwv_large.jpg
Waspada! BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245540/gelombang_tinggi-Wdva_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Intai Perairan Indonesia hingga 5 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3240993/gelombang_tinggi-vHmN_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Intai Perairan Indonesia pada 9-12 September 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237062/bibit_siklon-BxqZ_large.jpg
BMKG Pantau Bibit Siklon 95W, Waspada Dampak Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/337/3235128/gelombang_tinggi-YO6k_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 6 Meter Intai Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231107/gelombang_tinggi-hDCU_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Intai Perairan Indonesia pada 20-23 Juli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement