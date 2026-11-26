Kejagung Sita Rp55,8 Miliar dan Emas 37,8 Kg dalam Kasus Nikel Upaya Pulihkan Kerugian Negara

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai senilai Rp55,8 miliar dan emas batangan seberat 37,8 kilogram dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan PT BSJ Tbk sebagai tersangka dam Arif Kurniawan (AK) selaku beneficial owner atau penerima manfaat perusahaan. Arif Kurniawan diketahui dikenal dengan sebutan Raja Nikel.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memperoleh cukup bukti melalui serangkaian tindakan penyidikan.

"Bahwa tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah memperoleh cukup bukti melalui serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang didapat," kata Anang dikutip, Kamis (26/11/2026).

Peneliti Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadan, mengapresiasi langkah Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang dinilai berani menindak kasus tersebut tanpa pandang bulu.

“Ini bukan perkara biasa. Langkah Kejagung ini membuktikan bahwa penegakan hukum tidak tebang pilih, tidak ada yang kebal hukum, termasuk yang memiliki relasi kekuasaan,” kata Ismail.

Akademisi Universitas Nasional, ini mengatakan, penanganan perkara tersebut menunjukkan sinergi institusional di tubuh Kejagung. Jampidsus di bawah komando Kuntadi dinilai mendapat dukungan penuh dari Jaksa Agung dalam mengusut dugaan korupsi sekaligus menelusuri aliran dana hasil kejahatan.

Ismail menilai proses penetapan tersangka dilakukan melalui tahapan penyidikan yang cukup komprehensif. Penyidik disebut telah memeriksa 60 saksi, menyita 4.000 dokumen dan 71 barang bukti elektronik, serta meminta keterangan ahli TPPU dan ahli perhitungan kerugian negara sebelum melakukan gelar perkara.

“Artinya Kejagung belajar dari kasus-kasus besar sebelumnya. Jangan hanya kejar orangnya, tapi kejar konstruksi perkaranya,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya penerapan TPPU dalam perkara korupsi sektor pertambangan. Menurutnya, penelusuran aliran uang atau follow the money menjadi langkah strategis untuk memastikan hasil kejahatan tidak tetap dinikmati pelaku melalui perusahaan perantara, afiliasi maupun rekening yang diduga menggunakan nama pihak lain.