Kejagung Sita Rp55,8 Miliar dan Emas 37,8 Kg dalam Kasus TPPU Tambang Nikel di Sultra

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai senilai Rp55,8 miliar dan emas batangan seberat 37,8 kilogram dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan PT BSJ Tbk sebagai tersangka. Kini Arif Kurniawan (AK) selaku beneficial owner atau penerima manfaat perusahaan turut dijadikan tersangka. Arif Kurniawan diketahui dikenal dengan sebutan Raja Nikel.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memperoleh cukup bukti melalui serangkaian tindakan penyidikan.

"Bahwa tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah memperoleh cukup bukti melalui serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang didapat," kata Anang dalam konferensi pers, Rabu (25/11/2026).

Dia merinci, alat bukti yang dikumpulkan meliputi keterangan 60 orang saksi, permintaan keterangan ahli perhitungan kerugian negara, serta ahli tindak pidana pencucian uang.

Penyidik juga telah menyita sekitar 4.000 dokumen dan 71 barang bukti elektronik yang telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari pengadilan negeri.

Selain itu, penyidik melakukan pemblokiran terhadap akses AHU korporasi serta rekening-rekening yang terafiliasi dengan PT BSJ Tbk.

Anang menjelaskan, Arif Kurniawan diduga melakukan sejumlah transaksi terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi pertambangan nikel. Perbuatan tersebut diduga berlangsung pada 2021 hingga 2026.

Harta kekayaan tersebut diduga berasal dari penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi PT BSJ Tbk secara melawan hukum serta penjualan bijih nikel hasil penambangan berdasarkan izin tersebut.

"Bahwa AK selaku pengendali dan penerima manfaat atau BO-nya PT BSJ pada waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tersebut, bertempat di Jakarta dan di Provinsi Sulawesi Tenggara serta di tempat lain di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia,”ujarnya.