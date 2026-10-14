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Kapolri-Wakapolri Baru Temui Jaksa Agung, Ini yang Dibahas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |15:22 WIB
Kapolri-Wakapolri Baru Temui Jaksa Agung, Ini yang Dibahas
Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Suyudi (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat, menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajaran di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergisitas dan kolaborasi, antara Polri dan Kejaksaan Agung setelah pergantian pucuk pimpinan di Korps Bhayangkara.

Suyudi mengatakan, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk menjalin silaturahmi sekaligus menjaga hubungan baik antara kedua institusi penegak hukum.

“Kami tentunya ingin membangun silaturahmi dan sinergitas yang baik,” kata Suyudi.

Menurutnya, kerja sama antarlembaga penegak hukum perlu terus dijaga guna mendukung pelaksanaan tugas masing-masing institusi.

Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung penegakan hukum di Indonesia.

(Awaludin)

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