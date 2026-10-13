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Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat, Ini Daftar Pergeseran Kapolres

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |15:19 WIB
Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat, Ini Daftar Pergeseran Kapolres
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan Polri. Sejumlah posisi strategis mengalami pergeseran, termasuk jabatan kapolres. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/2262/X/KEP./2026 tertanggal 12 Oktober 2026.

Dalam telegram itu, Kapolri merotasi jabatan Kapolres Banyuwangi. Posisi tersebut akan dijabat oleh Kombes Muharman Arta, yang sebelumnya menjabat Kapolresta Pekanbaru.

Muharman menggantikan Kombes Rofiq Ripto Himawan, yang dimutasi menjadi Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jawa Timur.

Sementara itu, jabatan Kapolresta Pekanbaru akan diisi oleh Kombes Ronny Riantoko Eppang. Sebelumnya, Ronny menjabat Perancang Anggaran Madya Tingkat III Stamarena Polri.

Mutasi juga menyasar posisi Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri. Jabatan yang sebelumnya diemban Brigjen Ade Safri Simanjuntak itu akan diisi oleh Kombes Suhasto.

Ade Safri dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri. Adapun Suhasto sebelumnya menjabat Pemeriksa Inafis Kepolisian Madya Tingkat I Bareskrim Polri.

 

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