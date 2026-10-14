Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Sebut Peredaran Narkoba Makin Masif Meski BNN-Polri Gencar Menindak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |10:07 WIB
Kapolri Sebut Peredaran Narkoba Makin Masif Meski BNN-Polri Gencar Menindak
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut, peredaran narkoba di Indonesia semakin masif meskipun Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Polri gencar melakukan operasi penindakan.

“Peredaran narkoba yang sekarang sudah semakin masif. Kita harus lebih masif dalam bertindak,” kata Suyudi, Rabu (14/10/2026).

Suyudi mengatakan, pemberantasan narkoba perlu dilakukan melalui operasi terpadu di sejumlah wilayah Indonesia. Penindakan menyasar wilayah yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba, mulai dari Jakarta, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan hingga sejumlah wilayah di Sulawesi dan Kalimantan.

Dalam operasi gabungan di Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta, sebanyak 24 orang ditangkap.

Operasi serupa juga dilakukan di Sumatera Utara dengan menyasar sembilan titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba. Sebanyak 36 orang diamankan, sementara petugas menyita sekitar 102 gram sabu dan sejumlah barang bukti lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247733//polri-CkwK_large.jpg
Sejarah Baru! Ada 3 Jenderal Bintang 4 di Tubuh Polri yang Masih Aktif, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/340/3247659//kasus_penangkapan_narkoba-z2wV_large.jpg
Polres Malang Ungkap Peredaran Sabu di Turen, Dua Pria Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247603//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-wvdD_large.jpg
Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat, Ini Daftar Pergeseran Kapolres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/338/3247585//lapak-1jQz_large.jpg
Kampung Boncos Digerebek Lagi, 4 Orang Ditangkap dan 6 Lapak Dibakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247567//mutasi_polri-8Jey_large.jpg
Kapolri Kembali Rombak Jabatan Polri, Dir Tipideksus Bareskrim Berganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/338/3247521//viral-Qv2r_large.jpg
Polisi Kembali Gerebek Kampung Boncos, Satu Bangunan Lapak Narkoba Dibakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement