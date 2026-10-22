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Waspada! Banjir Rob Intai 14 Pesisir Akibat Fenomena Purnama hingga Awal November

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |11:07 WIB
Waspada! Banjir Rob Intai 14 Pesisir Akibat Fenomena Purnama hingga Awal November
Ilustrasi banjir rob (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob di 14 wilayah pesisir Indonesia periode 22 Oktober hingga 1 November 2026. Banjir rob diakibatkan fenomena fase Bulan Purnama pada 26 Oktober 2026 dan fase perigee pada 29 Oktober 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

"Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir atau rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia," tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/10/2026).

Wilayah pesisir yang berpotensi mengalami banjir rob di antaranya pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku.

BMKG mengatakan, potensi banjir pesisir ini secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di permukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

"Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga guna mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut serta memperhatikan pembaruan informasi cuaca maritim dari BMKG," imbau BMKG.

Berikut 14 wilayah pesisir Indonesia yang berpotensi mengalami banjir rob periode 22 Oktober hingga 1 November 2026:

1. Pesisir Sumatera Utara

- Pesisir Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan: 23–31 Oktober 2026.

2. Pesisir Sumatera Barat

      
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Topik Artikel :
Bencana Alam BMKG Banjir Rob
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