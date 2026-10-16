Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Atasi Asap Karhutla Sumsel, BNPB Uji Coba Modifikasi Cuaca Pakai Dry Ice

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |12:10 WIB
Atasi Asap Karhutla Sumsel, BNPB Uji Coba Modifikasi Cuaca Pakai Dry Ice
BNPB Uji Coba Modifikasi Cuaca Pakai Dry Ice (foto: dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menguji coba operasi modifikasi cuaca (OMC) menggunakan dry ice untuk mengurangi konsentrasi asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatra Selatan. Pada pelaksanaan awal, penyemaian sebanyak 1,6 ton dry ice dilaporkan meningkatkan jarak pandang dari 650 meter menjadi 2.800 meter di sekitar wilayah penyemaian.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan penerbangan pertama untuk penyemaian dry ice dilaksanakan pada Kamis 15 Oktober 2026. Metode tersebut merupakan teknik modifikasi atmosfer yang ditujukan untuk membantu mengurangi konsentrasi asap atau polusi. Dalam kondisi karhutla, asap pekat dapat terperangkap di lapisan atmosfer akibat fenomena inversi suhu.

"Pada kondisi normal, suhu udara cenderung menurun seiring bertambahnya ketinggian. Namun, saat terjadi inversi suhu, pola tersebut berbalik sehingga atmosfer menjadi relatif stabil dan menghambat pergerakan asap ke lapisan yang lebih tinggi," kata Berton, Jumat (16/10/2026).

Melalui penyemaian dry ice, kata dia, BNPB berupaya membuat atmosfer lebih labil agar asap yang terperangkap dapat bergerak naik dan menyebar. Dengan demikian, konsentrasi asap di suatu wilayah diharapkan berkurang dan jarak pandang meningkat.

Berbeda dengan bahan semai natrium klorida (NaCl) yang umum digunakan dalam OMC untuk memicu hujan, dry ice yang digunakan dalam operasi ini berbentuk serbuk atau butiran berukuran sekitar tiga milimeter, dengan suhu sangat rendah yang disebut mencapai minus 75 derajat Celsius.

"Metode ini juga tidak bergantung pada ketersediaan awan hujan karena sasarannya adalah kondisi atmosfer yang memengaruhi pergerakan dan penyebaran asap," bebernya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
modifikasi cuaca BNPB Karhutla
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/340/3248268//kebakaran_hutan-ygHV_large.jpg
Terjebak Kobaran Api saat Padamkan Karhutla Bromo, 4 Orang Tewas dan 2 Luka-luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/337/3248237//karhutla-yo3x_large.jpg
Viral Lubang Api Bawah Tanah di Karhutla, Ini Penjelasan BNPB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/337/3248208//karhutla-kU7u_large.jpg
BMKG Catat 1.297 Titik Panas, Asap Terdeteksi di Sumatera, Kalimantan hingga Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/337/3248201//pemerintah-1r8k_large.jpg
Prabowo Setuju Bantuan Asing Atasi Karhutla, Kepala BNPB: Kebakaran Hutan Permasalahan Bersama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3248160//arrmanatha_christiawan_nasir-yMzX_large.jpg
Prabowo Setujui Bantuan Asing untuk Tangani Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3248157//kapuspen_tni-y1cN_large.jpg
Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB Diusut, TNI Koordinasi dengan KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement