Prabowo Setujui Bantuan Asing untuk Tangani Karhutla

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Arrmanatha Christiawan Nasir, menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui bantuan dari negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pria yang akrab disapa Tata itu mengatakan, pemerintah saat ini tengah membahas mekanisme bantuan tersebut di tingkat teknis, yakni melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, ia belum merinci negara-negara yang akan memberikan bantuan kepada Indonesia.

"Bapak Presiden juga, seperti kita ketahui, sudah menyampaikan persetujuannya. Ini juga sudah dalam proses pembahasan di level teknis. Jadi, level teknisnya adalah BNPB," kata Menlu di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Terkait bantuan tersebut, Tata menjelaskan bahwa ASEAN memiliki mekanisme koordinasi melalui ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution. Mekanisme ini berkaitan dengan penanganan kabut asap lintas batas negara di kawasan Asia Tenggara.