Perintah Langsung Prabowo, Imigrasi Izinkan 6 Warga Papua Terbang ke Vanuatu

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akhirnya menerbitkan izin keberangkatan bagi enam warga Papua, yang sempat tertahan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Keputusan tersebut diambil setelah adanya perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta, mengatakan perhatian Presiden Prabowo menjadi kunci penyelesaian kendala keimigrasian tersebut setelah Kementerian HAM melakukan mediasi.

"Kami mendapat informasi, Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan langsung agar rombongan warga Papua yang sempat tertahan di imigrasi untuk diberangkatkan. Pihak imigrasi juga akan segera menindaklanjuti untuk urusan tiket dan segala macam urusan administrasi keberangkatan dengan mencari penerbangan berikut yang terdekat," ujar Thomas, Minggu (29/11/2026).

Thomas menjelaskan, koordinasi lintas instansi yang dilakukan jajaran Kementerian HAM berhasil menyelesaikan kendala yang sebelumnya menghambat keberangkatan rombongan menuju Vanuatu.

Ia menegaskan, setiap pelaksanaan kewenangan negara, termasuk di sektor keimigrasian, wajib mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM), kepastian hukum, serta keterbukaan informasi demi melindungi hak warga negara.

Thomas berharap sinergi antarinstansi terus terjaga agar berbagai persoalan terkait hak masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat.

(Awaludin)

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