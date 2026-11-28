Prabowo: Masih Ada Pejabat dan Tokoh yang Coba Membohongi Negara

Presiden Prabowo Subianto berpidato pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2026 di Jakarta, 27 November 2026. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengkritik pihak-pihak yang dinilai berupaya merugikan kepentingan nasional, terutama yang berasal dari kalangan internal. Ia menyebut masih ada pejabat maupun tokoh yang berupaya mencari celah untuk membohongi negara serta menantang otoritas negara.

“Dalam pertemuan malam ini saya pakai sebagai panggung untuk mengimbau sekali lagi, untuk menggugah sekali lagi, ya. Karena masih ada, masih ada pejabat-pejabat, masih ada tokoh-tokoh yang masih berpikir bagaimana negara bisa dibohongi. Ada yang menantang negara lagi,” kata Prabowo dalam sambutannya di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2026 yang digelar di Gedung BI, Jumat (27/11/2026) malam.

Peringatan keras ini disampaikan Kepala Negara setelah sebelumnya meminta para pejabat negara untuk membersihkan diri dari perilaku koruptif.

Prabowo menilai tindakan ini justru memberikan ancaman terhadap ketahanan ekonomi dan tata kelola negara akibat kepentingan jangka pendek oknum-oknum tersebut.

Menurutnya, apa yang dilakukan itu menunjukkan bagaimana sikap keserakahan dan ambisi yang tidak memiliki arah yang jelas.

“Menurut saya karena keserakahan, karena ambisi enggak jelas, rela merusak ekonomi negara,” ujarnya.



(Rahman Asmardika)

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