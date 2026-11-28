Percepat Layanan, Imigrasi Luncurkan Paspor Ringkas dan Pembaruan Autogate

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meluncurkan layanan Paspor Ringkas yang akan mempermudah proses pengajuan paspor bagi masyarakat. Melalui layanan ini, pemohon cukup membawa kartu tanda penduduk (KTP) tanpa perlu melampirkan berkas persyaratan lainnya.

Inovasi ini merupakan tanggapan dari Ditjen Imigrasi terhadap kendala yang kerap dihadapi masyarakat saat hendak mengajukan penerbitan paspor.

"Kita luncurkan aplikasi Paspor Ringkas. Nah, Paspor Ringkas ini dia cukup datang menunjukkan, cuman bawa KTP saja, masukkan NIK-nya, data sudah keluar semua. Jadi paperless," kata Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko dalam acara Immigration Technology Summit 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (28/11/2026).

Hendarsam mengungkapkan bahwa program ini merupakan hasil kerja sama dengan sejumlah pihak, salah satunya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Melalui kerja sama ini, Ditjen Imigrasi terkoneksi langsung dengan basis data Dukcapil.

"Cukup bawa KTP kemudian diinput NIK-nya sudah keluar datanya. KK, persyaratan lain tidak perlu dibawa," ujarnya.