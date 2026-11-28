Tunda Keberangkatan 39 WNI Diduga Akan Jadi Tentara Bayaran, Imigrasi: Ada Bukti Valid

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menunda keberangkatan 39 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga hendak direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia.

"Ada 39 orang yang kita tunda keberangkatannya dengan bukti valid," kata Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, dalam acara Immigration Technology Summit 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (28/11/2026).

Berdasarkan data koordinasi dengan Polri, puluhan WNI tersebut diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Jadi apa yang dijanjikan, apa yang diiming-imingi itu tidak terjadi. Jadi bahasa saya itu mereka ini jadi umpan peluru saja di sana," ujarnya.

"Kemudian mereka kemungkinan besar kita akan masukkan ke subject of interest supaya tidak terjadi hal-hal di kemudian hari," sambungnya.



(Rahman Asmardika)

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