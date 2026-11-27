Warga Kebumen Jadi Tentara Rusia Dikabarkan Tewas, DPR Desak Pemetaan WNI di Luar Negeri

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah segera memastikan kebenaran informasi mengenai seorang warga Kebumen yang dikabarkan tewas saat menjadi tentara Rusia. Jika kabar tersebut terkonfirmasi, pemerintah diminta mengupayakan pemulangan jenazah ke Indonesia.

Dave meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berkoordinasi dengan KBRI Moskow dan KBRI Kyiv untuk memverifikasi informasi tersebut, termasuk memastikan keberadaan jenazah apabila kabar kematian benar adanya.

"Prioritas saat ini adalah memastikan kebenaran informasi mengenai kondisi dan nasib WNI tersebut. Kemlu bersama KBRI Moskow dan KBRI Kyiv perlu berkoordinasi untuk memverifikasi informasi, termasuk memastikan keberadaan jenazah apabila kabar meninggal dunia terkonfirmasi," kata Dave dalam keterangannya, Jumat (27/11/2026).

Menurut Dave, apabila kabar kematian tersebut terbukti benar, pemerintah harus mengupayakan pemulangan jenazah sekaligus memberikan pendampingan kepada keluarga. Keluarga juga harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.

Lebih lanjut, Dave meminta kasus ini menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperkuat pelindungan WNI, terutama di negara atau kawasan yang tengah dilanda konflik. Langkah antisipasi perlu ditingkatkan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Dia juga meminta Kemlu dan perwakilan RI meningkatkan deteksi dini, memantau indikasi perekrutan ilegal, serta memperkuat komunikasi dengan komunitas WNI di negara setempat. Selain itu, pemetaan risiko dan mekanisme respons yang jelas diperlukan agar potensi ancaman terhadap WNI dapat segera ditangani.

"Saya memandang perlu penguatan pendataan dan pemetaan WNI yang akan bepergian ke luar negeri, khususnya ke negara atau kawasan berisiko tinggi. Langkah ini bukan untuk membatasi hak warga negara, melainkan untuk membangun sistem peringatan dini melalui integrasi data keimigrasian, informasi penempatan tenaga kerja, dan laporan perwakilan RI agar potensi kerawanan dapat diketahui sejak awal," ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.