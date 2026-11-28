Imigrasi Tepis Isu Kebocoran 90 Juta Data Paspor, Tak Ada Serangan Siber

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi menepis isu bocornya 90 juta data paspor RI. Berdasarkan informasi yang beredar, peretasan tersebut dilakukan oleh kelompok Hyflock.

Bantahan ini disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko. Menurutnya, pihaknya sudah menindaklanjuti informasi tersebut.

"Kami pastikan sampai dengan saat ini tidak ada indikasi sama sekali. Saya dapat laporannya, dapat report semalam dari Pak Direktur, kita sudah cross-check tidak ada itu indikasi serangan siber terhadap kesisteman kita," kata Hendarsam dalam acara Immigration Technology Summit 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (28/11/2026).

Hendarsam menegaskan, isu tersebut tidak memengaruhi pelayanan keimigrasian. Di sisi lain, Hendarsam mengungkapkan, pihaknya sudah melayangkan laporan atas isu tersebut ke Polri.

Sebab, ia menilai narasi yang beredar itu berusaha menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Atas berita-berita yang tidak benar ini, kami sudah buat laporan ke Polda Metro Jaya untuk mengusut siapa orang yang ingin mencoba membuat kegaduhan, keresahan terhadap masyarakat yang kami patut duga ingin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya imigrasi," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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