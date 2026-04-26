Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Geger 3 Juta Data di Sistem eVisa Bocor, Imigrasi: Hoaks!

Geger data eVisa bocor (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Geger kabar kebocoran sistem e-Visa Indonesia yang menyebabkan bocornya 3 juta data imigrasi. Kabar itu langsung dibantah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan dipastikan hoaks.

Hal ini menjawab informasi yang dibagikan akun X @DailyDarkWeb. Dalam cuitannya, akun tersebut menyebut seorang peretas telah membobol sistem e-Visa (evisa.imigrasi.go. id) dan mengekspos 3 juta data. Adapun data yang ditawarkan berupa nomor paspor, identitas visa, nama lengkap, hingga status visa.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan informasi itu langsung ditelusuri pihaknya. Ia memastikan, informasi mengenai sistem e-Visa diretas adalah hoaks.

"Tidak benar (hoaks) bahwa data imigrasi telah mengalami kebocoran, dibuktikan pada unggahan yang beredar disebutkan bahwa klaim tersebut masih belum terverifikasi dan kredibilitas pengunggah tergolong rendah dikarenakan menggunakan akun baru," kata Hendarsam saat dikonfirmasi, Minggu (26/4/2026).

Dari investigasi awal, Hendarsam juga menemukan adanya perbedaan field database sebagaimana yang beredar. Kata dia, Imigrasi memiliki tampilan field database yang berbeda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Visa Kebocoran Data Imigrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202806/deportasi-v6X9_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201888/imigrasi-Ss6h_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191346/bonnie_blue-9xW4_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175300/imigrasi-AP73_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168181/buronan-6Ty9_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162639/viral-cuUb_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement