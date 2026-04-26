Geger 3 Juta Data di Sistem eVisa Bocor, Imigrasi: Hoaks!

JAKARTA - Geger kabar kebocoran sistem e-Visa Indonesia yang menyebabkan bocornya 3 juta data imigrasi. Kabar itu langsung dibantah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan dipastikan hoaks.

Hal ini menjawab informasi yang dibagikan akun X @DailyDarkWeb. Dalam cuitannya, akun tersebut menyebut seorang peretas telah membobol sistem e-Visa (evisa.imigrasi.go. id) dan mengekspos 3 juta data. Adapun data yang ditawarkan berupa nomor paspor, identitas visa, nama lengkap, hingga status visa.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan informasi itu langsung ditelusuri pihaknya. Ia memastikan, informasi mengenai sistem e-Visa diretas adalah hoaks.

"Tidak benar (hoaks) bahwa data imigrasi telah mengalami kebocoran, dibuktikan pada unggahan yang beredar disebutkan bahwa klaim tersebut masih belum terverifikasi dan kredibilitas pengunggah tergolong rendah dikarenakan menggunakan akun baru," kata Hendarsam saat dikonfirmasi, Minggu (26/4/2026).

Dari investigasi awal, Hendarsam juga menemukan adanya perbedaan field database sebagaimana yang beredar. Kata dia, Imigrasi memiliki tampilan field database yang berbeda.