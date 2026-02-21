Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jadi Kru Pemotretan, 13 WN Tiongkok dan Malaysia Dideportasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |08:49 WIB
Jadi Kru Pemotretan, 13 WN Tiongkok dan Malaysia Dideportasi
Sebanyak 13 WN Tiongkok dan Malaysia dideportasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan mendeportasi 13 warga negara asing (WNA) asal Tiongkok dan Malaysia yang menjadi kru dari kegiatan pemotretan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasalnya, mereka terbukti melakukan pelanggaran izin tinggal.

"Kantor Imigrasi Jakarta Selatan telah melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan terhadap ke-13 warga negara asing tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Winarko, Jumat (20/2/2026).

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan terus berkomitmen melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban serta kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian di wilayah Jakarta Selatan. 

Sebab itu, petugas melaksanakan kegiatan pemantauan keimigrasian dalam acara Celebrity Portrait Event by Luxuravision yang berlangsung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Berdasarkan informasi di lokasi, kegiatan tersebut merupakan sesi pemotretan berkonsep selebritas di Jakarta pada 21–28 Januari 2026 dengan mekanisme pendaftaran berbayar untuk setiap sesi pemotretan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201888/imigrasi-Ss6h_large.jpg
DJ Asal China Ditangkap Gegara Salahgunakan Izin Tinggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191346/bonnie_blue-9xW4_large.jpg
Bintang Film Dewasa Bonnie Blue Ditangkal Masuk Indonesia Selama 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175300/imigrasi-AP73_large.jpg
Ditjen Imigrasi Tindak 196 WNA Nakal di Jabodetabek, Terbanyak dari Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168181/buronan-6Ty9_large.jpg
Ditjen Imigrasi Tangkap Buronan Penculikan Anak Kabur dari Maroko Sejak Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162639/viral-cuUb_large.jpg
Sejumlah Wanita Cantik Asal Vietnam Diamankan Imigrasi di PIK, Sempat Sembunyi di Rooftop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3147062/dpr-XMl9_large.jpg
BKSAP Usul Bentuk Satgas Perlindungan WNI Sikapi Kebijakan Imigrasi Trump
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement