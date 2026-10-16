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Viral Lubang Api Bawah Tanah di Karhutla, Ini Penjelasan BNPB

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |09:58 WIB
Viral Lubang Api Bawah Tanah di Karhutla, Ini Penjelasan BNPB
Lubang api di Karhutla (Foto: Ist)
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JAKARTA — Media sosial (medsos) diramaikan dengan tayangan video yang menampilkan kondisi bawah tanah terbakar hingga membentuk lubang api dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Petugas pun kesulitan memadamkan si jago merah.

Video itu diunggah akun Instagram @asrulputrananda. Ia merupakan seorang relawan yang saat itu bersama petugas lainnya berupaya memadamkan api karhutla di wilayah Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Inilah disebut kebakaran bawah tanah, bara api bawah tanah, lubang api, dan ini yang terjadi di kebakaran di tanah Kalimantan, saya berada di Palangkaraya Kalteng, menyaksikan perjuangan relawan rescue rumah zakat Kalbar memadamkan api, Senin 12 Oktober 2026 jam 22.00 WIB,” tulis keterangan dalam akun tersebut sebagaimana dilansir, Jumat (16/10/2026).

Dalam video itu, kobaran api terlihat menyala dari dalam lubang tanah. Petugas yang berada di lokasi turut berjibaku di tengah panasnya api untuk menyemprotkan air langsung ke beberapa titik di tanah tersebut.

"Semua sudah berjuang, terima kasih BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, KPH, damkar gabungan, relawan dan pihak yang terlibat, doakan Kalimantan Tengah, pray for Kalimantan,” tulisnya.

Mengenai fenomena lubang api bawah tanah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat terjadi ketika api melahap lahan gambut.

“Fenomena lubang api bawah tanah pada kebakaran lahan gambut di Kalimantan merupakan bentuk ground fire atau api bawah permukaan. Lahan gambut tersusun atas tumpukan material organik tebal yang kaya akan gas metana,” kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan.

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