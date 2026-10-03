Diduga Asusila, 2 Pria Diamankan Petugas di Stasiun Manggarai

JAKARTA — Petugas pengamanan KAI Commuter mengamankan dua pria yang diduga melakukan tindakan asusila di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2026). Keduanya ditangkap usai tepergok masuk ke dalam satu bilik toilet yang sama.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menyampaikan bahwa peristiwa ini bermula saat petugas kebersihan sedang merawat area toilet stasiun. Saat bertugas, ia melihat dua pria masuk secara bersamaan ke satu bilik toilet.

"Curiga dengan hal tersebut, petugas kebersihan segera melaporkan dugaan tindakan asusila kepada petugas pengamanan stasiun untuk dilakukan pemeriksaan," kata Leza dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026).

Leza menjelaskan, salah satu dari pria tersebut sempat melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri saat hendak diperiksa. Namun, petugas dengan sigap berhasil mengamankannya kembali.

Atas kejadian ini, KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna jasa untuk selalu menjaga kesopanan dan mematuhi norma-norma yang berlaku di area stasiun maupun kereta. Pihaknya menegaskan tak akan segan mengambil langkah hukum terhadap segala bentuk pelanggaran.

"KAI Commuter akan menindak tegas siapa pun pengguna jika melanggar norma dan undang-undang yang berlaku," tegas Leza.

(Rahman Asmardika)

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