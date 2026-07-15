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Putra Sayuti Melik Dibawa ke STPL Bekasi, Mensos Pastikan Pendampingan Medis dan Sosial

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |20:05 WIB
Putra Sayuti Melik Dibawa ke STPL Bekasi, Mensos Pastikan Pendampingan Medis dan Sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
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JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan putra penulis naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Heru Baskoro (84) dan istrinya, Treyzia Noviani, telah berada di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi Timur untuk mendapatkan perawatan dan pendampingan. Menurut Gus Ipul, sapaan akrabnya, keduanya akan menjalani asesmen dan menerima layanan yang diperlukan.

Heru dan istrinya dijemput dan dibawa ke STPL Bekasi setelah Kementerian Sosial menerima informasi mengenai kondisi mereka.

"Sekarang sudah di STPL Bekasi. Jadi, setelah kita dapat informasi, langsung dijemput ke rumahnya untuk dilakukan asesmen sementara dan diajak ke STPL Bekasi. Nanti di situ akan dilakukan beberapa hal yang memang diperlukan oleh penerima manfaat," ujar Gus Ipul di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, selama berada di STPL Bekasi, Heru akan mendapatkan pendampingan dari tenaga medis maupun pendamping sosial. Langkah lanjutan akan ditentukan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan.

"Tentu di sana juga ada pendampingan dari dokter, juga dari pendamping-pendamping sosial, ya, sambil kita tentukan apa langkah-langkah berikutnya. Tapi yang jelas, selama di sana ada layanan residensial sampai nanti penerima manfaat dirasa cukup dan bisa kembali ke tempat tinggalnya masing-masing," ucap dia.

Gus Ipul menjelaskan, layanan di STPL bersifat residensial dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penerima manfaat. "Kalau di STPL itu sifatnya jangka waktu tertentu. Jadi dalam jangka waktu tertentu nanti bisa diperpanjang lagi."

 

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