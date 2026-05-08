Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mensos Gus Ipul Datangi KPK, Ada Apa?

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |10:56 WIB
Mensos Gus Ipul Datangi KPK, Ada Apa?
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, (8/5/2026).  

Pantauan Okezone di lokasi, Gul Ipul beserta rombongan tiba di kantor Lembaga Antirasuah sekira pukul 09.35 WIB dengan mengenakan mobil listrik.

"Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, minta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembagan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di kemensos," kata Gus Ipul.

Menurutnya, ia datang bersama semua pihak yang memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan barang dan jasa di Kemensos. Sementara Wamensos, Agus Jabo Priyono hadir lebih awal pada pukul 09.13 WIB.

Gus Ipul melanjutkan, tidak ada persiapan khusus terkait kedatangannya ke KPK ini. Menurutnya, kesempatan ini sekaligus akan meminta nasihat hingga kritik terkait pengadaan program Sekolah Rakyat.

"Sekaligus kami minta nasihat, minta masukan, mintakritik, minta saran karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis bapak presiden khususnya sekolah rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi," ujarnya.

"Oleh karena itu kami sejak awal sudah menyatakan terbuka, dan menyampaikan segala hal yang sudah kami lakukan kepada publik, maupun kepada lembaga-lembaga pemeriksa seperti BPK, atau BPKP, dan juga lembaga-lembaga non-pemerintah untuk mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadan barang di lingkungan kemensos," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3217039//mensos-HZvC_large.jpg
Dalami Isu Sepatu Sekolah Rakyat, Gus Ipul Bentuk Tim Khusus Dipimpin Wamensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216732//mensos_saifullah_yusuf_atau_akrab_disapa_gus_ipul-Mez3_large.jpeg
Pembangunan Sekolah Rakyat di Jateng Ditolak Warga, Ini Penjelasan Gus Ipul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216658//mensos_gus_ipul-IrzY_large.jpg
Gus Ipul Tegaskan Isu Mark Up Harga Sepatu Sekolah Rakyat Hoax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214892//menteri_sosial_saifullah_yusuf_alias_gus_ipul-jrPC_large.jpg
Selewengkan Bansos, 49 Pendamping PKH Dipecat dan 500 Kena Sanksi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214801//mensos_gus_ipul-rItC_large.jpg
Mensos Cek Sekolah Rakyat di Lampung, Targetkan Beroperasi Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214734//mensos_gus_ipul-Q3GJ_large.jpg
Mensos Tegaskan Kabar Bansos Dikurangi Adalah Hoaks
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement