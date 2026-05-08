Mensos Gus Ipul Datangi KPK, Ada Apa?

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, (8/5/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, Gul Ipul beserta rombongan tiba di kantor Lembaga Antirasuah sekira pukul 09.35 WIB dengan mengenakan mobil listrik.

"Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, minta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembagan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di kemensos," kata Gus Ipul.

Menurutnya, ia datang bersama semua pihak yang memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan barang dan jasa di Kemensos. Sementara Wamensos, Agus Jabo Priyono hadir lebih awal pada pukul 09.13 WIB.

Gus Ipul melanjutkan, tidak ada persiapan khusus terkait kedatangannya ke KPK ini. Menurutnya, kesempatan ini sekaligus akan meminta nasihat hingga kritik terkait pengadaan program Sekolah Rakyat.

"Sekaligus kami minta nasihat, minta masukan, mintakritik, minta saran karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis bapak presiden khususnya sekolah rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi," ujarnya.

"Oleh karena itu kami sejak awal sudah menyatakan terbuka, dan menyampaikan segala hal yang sudah kami lakukan kepada publik, maupun kepada lembaga-lembaga pemeriksa seperti BPK, atau BPKP, dan juga lembaga-lembaga non-pemerintah untuk mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadan barang di lingkungan kemensos," pungkasnya.