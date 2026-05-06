Gus Ipul Tegaskan Isu Mark Up Harga Sepatu Sekolah Rakyat Hoax

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespons isu mark up harga sepatu siswa Sekolah Rakyat yang belakangan viral di media sosial. Mensos menegaskan, informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif.

1. Mensos Tegaskan Hoax

“Itu fitnah, hoax,” ujarnya didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam konferensi pers di kantor Kemensos, dikutip Rabu (6/5/2026).



Gus Ipul lantas menunjukkan potongan narasi beserta foto melalui layar digital yang memuat foto dirinya dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah memberikan sepatu ke siswa Sekolah Rakyat. Foto tersebut merupakan potongan dokumentasi kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei 2025.



Sementara sepatu yang diberikan adalah hadiah dari Gubernur Khofifah kepada 10 siswa Sekolah Rakyat yang bersumber dari APBD Pemprov Jawa Timur, bukan hasil pengadaan dari Kemensos.

“Sepatu yang dari Bu Khofifah, itu pemberian, itu bantuan dari Bu Khofifah untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur,” ucap Gus Ipul.

Dengan demikian, lanjut dia, membandingkan satu foto sepatu bermerek tertentu yang beredar di media sosial dengan keseluruhan pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat adalah tidak tepat, karena setiap jenis sepatu memiliki fungsi, spesifikasi, dan harga berbeda.



Terlepas dari polemik yang bergulir akibat informasi yang tidak tepat di atas, Gus Ipul tetap memberikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif mengawal jalannya program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat.

“Kita berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan pendapat, telah melakukan pengawasan, mengingatkan, juga terus mengawal program-program Kementerian Sosial,” katanya.

Sebagai bukti transparansi, dalam kesempatan ini, Gus Ipul memaparkan secara gamblang proses pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat lengkap dengan spesifikasi dan harganya. Dia menjelaskan, harga Rp700 ribu untuk sepasang sepatu yang beredar dan dinarasikan berbeda, merupakan pagu anggaran (batas maksimal), bukan harga pembelian riil.