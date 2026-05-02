Mensos Sebut Sekolah Rakyat Siap Sambut Siswa Baru, Pastikan Bebas Titipan

JAKARTA - Setelah lebih dari sembilan bulan beroperasi sejak Juli 2025, Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 7 Sukabumi siap menyambut siswa baru.

1. Bebas Titipan

Proses penjangkauan calon siswa dilakukan secara aktif melalui kolaborasi pendamping sosial dan pemerintah daerah, dengan sasaran anak keluarga miskin. Utamanya bagi anak-anak tidak sekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah.

Seluruh proses penerimaan siswa dilakukan gratis secara transparan dan tanpa praktik titipan. Seleksi sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Bapak Presiden secara khusus memberikan perhatian dan atensi kepada keluarga (prasejahtera) yang paling bawah dari sisi sosial ekonomi, yaitu di desil 1 dan 2 (DTSEN), untuk memberikan kesempatan belajar dengan lingkungan yang berkualitas,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang meninjau langsung SRMP 7, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Usai meninjau sarana dan prasarana serta berdialog dengan siswa, Gus Ipul mengapresiasi kerja keras para guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik yang telah mengawal pembelajaran dengan baik hingga terlihat perubahan signifikan pada kondisi para siswa.

Gus Ipul menyebut, para siswa kini telah menunjukkan perkembangan positif, baik secara fisik maupun mental.

“Meskipun tentu di awal-awal dulu ada tantangan, tapi lihat kondisi anak-anak kita sekarang sudah jauh lebih nyaman, kemudian lebih bugar, dan lebih percaya diri,” katanya.

Ia menambahkan siswa saat ini juga sudah mulai merencanakan arah masa depannya sehingga lebih terarah menggapai impian.

“Ada yang ingin jadi ASN, TNI, Polri, ada yang bercita-cita menjadi pengusaha, dokter, (dan) dosen,” jelasnya.