Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sayuti Melik, Pengetik Naskah Proklamasi yang Ikut Berperan Culik Soekarno-Hatta

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |07:01 WIB
Sayuti Melik, Pengetik Naskah Proklamasi yang Ikut Berperan Culik Soekarno-Hatta
Sayuti Melik. (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Sayuti Melik adalah nama yang dikenal masyarakat sebagai salah satu tokoh yang terlibat dekat dengan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bahkan, Sayuti Melik, adalah sosok yang mengetik naskah Proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta.

Pria yang memiliki nama lengkap Mohamad Ibnu Sayuti itu lahir di Sleman, DI Yogyakarta pada 22 November 1908 dari pasangan Abdul Mu’in atau Partoprawito dan Sumilah. Rasa nasionalisme pada diri Sayuti Melik sudah ditanamkan sejak kecil oleh ayahnya, yang menentang kebijakan pemerintah Belanda yang menggunakan sawahnya untuk ditanami pohon tembakau.

Selain itu, rasa nasionalisme Sayuti juga tumbuh dari guru sejarahnya semasa belajar di Solo, H.A. Zurink.

Pada 1938, Sayuti Melik dan istrinya, Trimurti mendirikan Koran Pesat di Semarang, dimana keduanya menjalankan peran dari redaksi, percetakan, hingga penjualan. Karena koranyang diterbitkan olehnya, Sayuti dan Trimurti masuk keluar penjara secara bergantian tak jarang mereka diasingkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/337/3015374/kisah-hidup-sederhana-letjen-yogie-s-memet-rajin-ke-masjid-dan-larang-istri-pakai-mobil-dinas-ahkB9FrXMu.jpeg
Kisah Hidup Sederhana Letjen Yogie S Memet, Rajin ke Masjid dan Larang Istri Pakai Mobil Dinas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013493/ikaluin-award-serahkan-lifetime-achievement-kepada-cak-nur-dph1LYBKZ9.jpeg
IKALUIN Award Serahkan Lifetime Achievement kepada Cak Nur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/337/3012447/sosok-jenderal-tni-paling-akhir-tinggalkan-timor-timur-kemasi-bendera-merah-putih-RBRHRpoUp3.jpeg
Sosok Jenderal TNI Paling Akhir Tinggalkan Timor Timur, Kemasi Bendera Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/337/3010816/ternyata-lb-moerdani-pernah-menimba-ilmu-pendidikan-intelijen-di-pangkalan-us-navy-bnqc8wQLfx.jpg
Ternyata LB Moerdani Pernah Menimba Ilmu Pendidikan Intelijen di Pangkalan US Navy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009065/sosok-unsmiling-general-yang-melegenda-kiprahnya-di-bidang-intelijen-bukan-kaleng-kaleng-qSt7EtZLos.jpeg
Sosok Unsmiling General yang Melegenda, Kiprahnya di Bidang Intelijen Bukan Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/18/2939936/kisah-sulaiman-al-rajhi-milarder-dermawan-arab-saudi-yang-sumbangkan-dua-pertiga-hartanya-untuk-amal-1UOC4TGU3Z.jpg
Kisah Sulaiman Al-Rajhi Milarder Dermawan Arab Saudi yang Sumbangkan Dua Pertiga Hartanya untuk Amal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement