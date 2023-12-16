Kisah Sulaiman Al-Rajhi Milarder Dermawan Arab Saudi yang Sumbangkan Dua Pertiga Hartanya untuk Amal

RIYADH - Sheikh Suleiman Al-Rajhi, seorang miliarder asal Arab Saudi yang membuat dunia tercengang dengan kemurahan hatinya yang luar biasa. Dengan sumbangan yang mencapai miliaran dolar untuk amal, Sheikh Al-Rajhi tidak hanya memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan banyak orang namun juga mengubah lanskap filantropi di dunia Islam.

Lahir dari keluarga sederhana, Suleiman al-Rajhi menjadi terkenal melalui kerja keras dan tekad. Dia ikut mendirikan Al Rajhi Bank, yang kemudian menjadi salah satu bank Islam terbesar di dunia, dan mengumpulkan kekayaan yang cukup besar.

Awal mula Suleiman al-Rajhi yang sederhana dimulai ketika ia bekerja sebagai portir pada usia sembilan tahun. Dilansir dari Mandy News, Al-Rajhi kemudian mengumpulkan kurma, dan memperoleh penghasilan yang sedikit. Dia tidur di atas kerikil di tempat kerjanya, mengenakan pakaian yang sama yang dia gunakan untuk bekerja.

Meski dua kali menghadapi kemiskinan dalam hidupnya, al-Rajhi tetap membumi dan menghargai kekayaannya. Ia menanamkan nilai kerja keras pada anak-anaknya, mengharapkan mereka mendapatkan uang melalui kerja, bukan dengan bantuan.

Pada 1957, Suleiman al-Rajhi dan ketiga saudaranya mendirikan Al Rajhi Bank. Melalui ketekunan dan inovasi, mereka mengubahnya menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia.

Keberhasilan bank tersebut melambungkan keluarga Rajhi ke status non-kerajaan terkaya di Arab Saudi. Mereka menjadi dermawan terkenal, menggunakan kekayaan mereka untuk memberi manfaat bagi orang lain.