Miliarder Pewaris Hermes Wariskan Harta Rp177 Triliun untuk Tukang Kebunnya

Nicolas Puech mewariskan sebagian besar hartanya untuk tukang kebunnya yang berusia 51 tahun. (Foto: Facebook)

JENEWA - Nicolas Puech, seorang miliarder yang merupakan pewaris dinasti mode ikonik Hermès, diduga mengatur proses suksesi yang melibatkan adopsi tukang kebunnya yang berusia 51 tahun.

Puech, (80), yang belum menikah dan tidak memiliki anak, berencana untuk secara resmi menunjuk “mantan tukang kebun dan tukang” dari “keluarga sederhana Maroko” sebagai ahli warisnya yang sah, seperti yang dilaporkan oleh publikasi Swiss Tribune de Genève.

Tindakan tidak lazim untuk mewariskan kekayaan dan properti real estatnya yang sangat besar kepada tukang kebunnya telah memicu spekulasi yang kuat.

Puech, generasi kelima keturunan Thierry Hermès, yang meletakkan dasar rumah mode mewah pada 1837, memiliki saham yang cukup besar di perusahaan yang kini bernilai USD220 miliar, termasuk di antara individu terkaya di Swiss dengan perkiraan kekayaan USD10,3 miliar (Rp160 triliun) hingga USD11,4 miliar (Rp177 triliun).

Diduga, Puech telah memulai proses hukum, didukung oleh tim hukum yang tangguh, untuk meresmikan adopsi sang tukang, yang merupakan bagian penting dari revisi pengaturan harta miliknya, demikian dilansir New York Post.