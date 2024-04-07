Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Raja Pemilu India Ini Telah Ikuti 238 Kali Pemilihan dan Selalu Kalah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |18:05 WIB
Raja Pemilu India Ini Telah Ikuti 238 Kali Pemilihan dan Selalu Kalah
K. Padmarajan, Raja Pemilu dari India.
A
A
A

NEW DELHI – Seorang pria di India dijuluki sebagai “Raja Pemilu” dan “Pecundang Pemilu Terbesar di Dunia” karena telah ikut dalam 238 pemilu politik dan selalu kalah. Pria bernama K. Padmarajan itu memlilki kisah unik dalam politik India.

Kisah K. Padmarajan adalah kisah tentang kegigihan. Tukang reparasi berusia 65 tahun dari negara bagian Tamil Nadu di India telah berpartisipasi dalam ratusan pemilu selama tiga dekade terakhir dan menghabiskan ribuan dolar untuk biaya pendaftaran.

Hasil terbaiknya dalam pemilu terjadi pada 2011 ketika ia mencalonkan diri sebagai anggota majelis umum di kota Mettur dan memperoleh 6.273 suara. Ia tertinggal jauh dari pemenang – ia memperoleh lebih dari 75.000 suara – namun hal ini memberinya harapan bahwa suatu hari ia bisa menang.

Meski hari itu belum tiba, namun Padmarajan baru-baru ini menegaskan bahwa kemenangan adalah tujuan kedua. Ketahanan dan menerima kekalahan adalah kuncinya dan tidak ada yang lebih baik darinya. 

“Semua kandidat mengincar kemenangan dalam pemilu, saya tidak,” kata kandidat abadi itu sebagaimana dilansir Oddity Central.

Dan dia tidak bercanda. Setelah 238 kali gagal dalam pemilu, K. Padmarajan hanya ingin memperpanjang kekalahan beruntunnya. Tahun ini, ia akan memasuki pemilunya yang ke-239, kali ini untuk memperebutkan kursi parlemen di distrik Dharmapuri, Tamil Nadu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/52/3022585/pelat_nomor_langka_australia-u3rf_large.jpg
Pelat Nomor Langka Ini Terjual dengan Harga Fantastis, Hingga Rp27 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/56/3021020/mars-k6rs_large.jpg
Setelah Lebih dari Setahun ‘Sinyal Alien’ dari Mars Akhirnya Berhasil Dipecahkan, Ini Isinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/56/3007665/ruang_uji_anechoic-C0dT_large.jpg
Inilah Tempat Paling Sunyi di Bumi, Saking Sepinya Tak Ada yang Tahan Satu Jam di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/18/2968729/kutukan-zelensky-kembali-muncul-setelah-raja-charles-diumumkan-mengidap-kanker-tuDfWYlu9i.JPG
"Kutukan Zelensky" Kembali Muncul Setelah Raja Charles Diumumkan Mengidap Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/18/2958038/heboh-mayat-hidup-lagi-gara-gara-ambulans-yang-membawanya-hantam-lubang-di-jalanan-rnnrdRPsSD.jpg
Heboh, Mayat Hidup Lagi Gara-Gara Ambulans yang Membawanya Hantam Lubang di Jalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/18/2950194/kehidupan-peramal-buta-baba-vanga-dari-kehilangan-penglihatan-hingga-tragedi-suami-tLqwJ1gG8y.jpg
Kehidupan Peramal Buta Baba Vanga dari Kehilangan Penglihatan hingga Tragedi Suami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement