Raja Pemilu India Ini Telah Ikuti 238 Kali Pemilihan dan Selalu Kalah

NEW DELHI – Seorang pria di India dijuluki sebagai “Raja Pemilu” dan “Pecundang Pemilu Terbesar di Dunia” karena telah ikut dalam 238 pemilu politik dan selalu kalah. Pria bernama K. Padmarajan itu memlilki kisah unik dalam politik India.

Kisah K. Padmarajan adalah kisah tentang kegigihan. Tukang reparasi berusia 65 tahun dari negara bagian Tamil Nadu di India telah berpartisipasi dalam ratusan pemilu selama tiga dekade terakhir dan menghabiskan ribuan dolar untuk biaya pendaftaran.

Hasil terbaiknya dalam pemilu terjadi pada 2011 ketika ia mencalonkan diri sebagai anggota majelis umum di kota Mettur dan memperoleh 6.273 suara. Ia tertinggal jauh dari pemenang – ia memperoleh lebih dari 75.000 suara – namun hal ini memberinya harapan bahwa suatu hari ia bisa menang.

Meski hari itu belum tiba, namun Padmarajan baru-baru ini menegaskan bahwa kemenangan adalah tujuan kedua. Ketahanan dan menerima kekalahan adalah kuncinya dan tidak ada yang lebih baik darinya.

“Semua kandidat mengincar kemenangan dalam pemilu, saya tidak,” kata kandidat abadi itu sebagaimana dilansir Oddity Central.

Dan dia tidak bercanda. Setelah 238 kali gagal dalam pemilu, K. Padmarajan hanya ingin memperpanjang kekalahan beruntunnya. Tahun ini, ia akan memasuki pemilunya yang ke-239, kali ini untuk memperebutkan kursi parlemen di distrik Dharmapuri, Tamil Nadu.