Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Diduga Keracunan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |15:18 WIB
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Diduga Keracunan
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Diduga Keracunan (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Satu keluarga yang berjumlah 4 orang diduga keracunan. Akibatnya, 3 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 1 orang kritis di sebuah rumah kontrakan kawasan Jalan Warakas 8, RT 06/10, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (2/1/2026) pagi.

1. Diduga Keracunan

Satu keluarga itu ditemukan dalam kondisi mulut mengeluarkan busa yang mengindikasikan adanya hal tak wajar. Dari 3 orang meninggal itu, 2 orang merupakan anak bernama Afiah Al Adikah Jamaludin (27) dan Adnan Al Abrar Jamaludin (13), serta 1 orang ibu bernama Siti Solihah (50). Sementara korban kritis bernama Abdullah Syauqi Jamaludin (22).

Polisi hingga kini masih mendalami penyebab pasti kematian 3 orang tersebut. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Utara telah berada di lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Ketiga jenazah telah dievakuasi ke RS Polri untuk diautopsi. Sementara satu korban kritis dilarikan ke RSUD Koja, Jakarta Utara, untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi juga telah memasang garis agar warga yang berkerumun di lokasi kejadian tak melewati batas lokasi.

Ketua RT 06/10, Ruslan mengatakan, dia baru tahu informasi kematian satu keluarga itu dari tetangga korban. Korban sejatinya mengontrak di rumah tersebut. Berdasarkan catatan RT, 4 orang tersebut merupakan satu keluarga.

"Saya dapat info dari tetangganya. Infonya ada 3, kan ada 4 orang, dan ada 1 yang dibawa ke rumah sakit. Saya tidak tahu (pasti penyebabnya), karena orangnya juga jarang komunikasi dengan tetangga. Saya belum pasti yah karena belum lihat jelas, kelihatannya ada ibu dan anak (yang meninggal)," katanya di lokasi, Jumat (2/1/2026).

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173835/keracunan_mbg-7fIF_large.jpg
Siswi SMKN 1 Cihampelas Meninggal, Dinkes KBB: Bukan Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173058/menko_bidang_pangan-CpsW_large.jpg
Pemerintah Akui Keracunan MBG Bukan Sekadar Angka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3173036/prabowo_subianto-2fau_large.jpg
Marak Keracunan MBG, Kepala BGN Ngaku ke Prabowo jika SPPG Baru Minim Jam Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/338/3167729/keracunan-6kjA_large.jpg
Ratusan Santri Baitul Qur'an Depok Diduga Keracunan Massal, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163465/ugd-83ie_large.jpg
Duh! Minta Saran Diet ke ChatGPT, Pria Lansia Malah Terkapar dan Masuk UGD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/510/3159415/keracunan-c54h_large.jpg
Puluhan Siswa SMP Muhammadiyah 2 Wates Diduga Keracunan MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement