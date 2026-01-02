Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Diduga Keracunan

JAKARTA - Satu keluarga yang berjumlah 4 orang diduga keracunan. Akibatnya, 3 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 1 orang kritis di sebuah rumah kontrakan kawasan Jalan Warakas 8, RT 06/10, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (2/1/2026) pagi.

1. Diduga Keracunan

Satu keluarga itu ditemukan dalam kondisi mulut mengeluarkan busa yang mengindikasikan adanya hal tak wajar. Dari 3 orang meninggal itu, 2 orang merupakan anak bernama Afiah Al Adikah Jamaludin (27) dan Adnan Al Abrar Jamaludin (13), serta 1 orang ibu bernama Siti Solihah (50). Sementara korban kritis bernama Abdullah Syauqi Jamaludin (22).

Polisi hingga kini masih mendalami penyebab pasti kematian 3 orang tersebut. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Utara telah berada di lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Ketiga jenazah telah dievakuasi ke RS Polri untuk diautopsi. Sementara satu korban kritis dilarikan ke RSUD Koja, Jakarta Utara, untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi juga telah memasang garis agar warga yang berkerumun di lokasi kejadian tak melewati batas lokasi.

Ketua RT 06/10, Ruslan mengatakan, dia baru tahu informasi kematian satu keluarga itu dari tetangga korban. Korban sejatinya mengontrak di rumah tersebut. Berdasarkan catatan RT, 4 orang tersebut merupakan satu keluarga.

"Saya dapat info dari tetangganya. Infonya ada 3, kan ada 4 orang, dan ada 1 yang dibawa ke rumah sakit. Saya tidak tahu (pasti penyebabnya), karena orangnya juga jarang komunikasi dengan tetangga. Saya belum pasti yah karena belum lihat jelas, kelihatannya ada ibu dan anak (yang meninggal)," katanya di lokasi, Jumat (2/1/2026).

