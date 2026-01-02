Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Polisi Amankan Makanan dan Minuman

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |15:47 WIB
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Polisi Amankan Makanan dan Minuman
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Polisi Amankan Makanan dan Minuman (Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Polres Jakarta Utara menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah kontrakan lokasi tewasnya 3 orang dan 1 lainnya kritis di kawasan Jalan Warakas 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (2/1/2026) ini. Polisi juga mengamankan bukti berupa makanan dan minuman.

1. Polisi Amankan Makanan dan Minuman

"Barang bukti yang kita amankan yang ada di sekitar TKP, botol minuman, beberapa bekas makanan, handphone korban, serta barang lainnya," ujar Kanit Resmbo Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Iptu Seni Aji Pradana pada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Menurutnya, makanan yang disita berupa bungkusnya saja. Sementara minuman yang diamankan berupa air mineral. Semuanya diamankan dari tempat sampah di rumah kontrakan korban.

"Air mineral yang dikemas dalam kemasan botol. Makanan hanya bungkus makanan saja di tong sampah, ada 3 jenis berbeda," tuturnya.

Ia menambahkan, saat ini polisi melakukan olah TKP di rumah kontrakan tersebut. Olah TKP dilakukan bersama tim identifikasi dan tim dokkes Polres Metro Jakarta Utara.

"Selanjutnya, kami melaksanakan olah TKP bersama tim identifikasi dan dokkes polres. Untuk saat ini, masih kami dalami terkait penyebab kematian para jenazah tersebut," katanya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
