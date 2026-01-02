Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok dengan Kondisi Mulut Berbusa

Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok dengan Kondisi Mulut Berbusa (Okezone/Ari Sandita)

JAKARTA - Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Iptu Seno Aji Pradana menyebutkan, satu keluarga yang ditemukan tewas di Jalan Warakas 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (2/1/2026) pagi ditemukan dalam kondisi mulut berbusa.

"Dari pemeriksaan awal keluar busa dari mulutnya, ketiganya. Korban (meninggal-red) itu satu ibu dan dua orang anaknya," ujarnya pada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Pihaknya belum bisa menyimpulkan korban meninggal dunia karena keracunan. Polisi bakal mendalami lebih lanjut penyebab kematian korban.

"Kami melaksanakan olah TKP bersama tim identifikasi dan dokkes polres. Untuk saat ini masih kami dalami terkait penyebab kematian para jenazah tersebut," katanya.

Dia menambahkan, jenazah ketiga korban tersebut telah dievakuasi ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Selain itu, satu orang korban selamat yang masih dalam kondisi kritis telah dilarikan ke RSUD Koja, Jakarta Utara, untuk mendapatkan perawatan medis.

(Erha Aprili Ramadhoni)