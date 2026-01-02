Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok dengan Kondisi Mulut Berbusa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |15:56 WIB
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok dengan Kondisi Mulut Berbusa
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok dengan Kondisi Mulut Berbusa (Okezone/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Iptu Seno Aji Pradana menyebutkan, satu keluarga yang ditemukan tewas di Jalan Warakas 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (2/1/2026) pagi ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. 

1. Mulut Berbusa

"Dari pemeriksaan awal keluar busa dari mulutnya, ketiganya. Korban (meninggal-red) itu satu ibu dan dua orang anaknya," ujarnya pada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Pihaknya belum bisa menyimpulkan korban meninggal dunia karena keracunan. Polisi bakal mendalami lebih lanjut penyebab kematian korban.

"Kami melaksanakan olah TKP bersama tim identifikasi dan dokkes polres. Untuk saat ini masih kami dalami terkait penyebab kematian para jenazah tersebut," katanya.

Dia menambahkan, jenazah ketiga korban tersebut telah dievakuasi ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Selain itu, satu orang korban selamat yang masih dalam kondisi kritis telah dilarikan ke RSUD Koja, Jakarta Utara, untuk mendapatkan perawatan medis.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193205/satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-XTUr_large.jpg
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Polisi Amankan Makanan dan Minuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193197/lokasi_kejadian_satu_keluarga_ditemukan_tewas_di_tanjung_priok-oPi1_large.jpg
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Diduga Keracunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173835/keracunan_mbg-7fIF_large.jpg
Siswi SMKN 1 Cihampelas Meninggal, Dinkes KBB: Bukan Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173058/menko_bidang_pangan-CpsW_large.jpg
Pemerintah Akui Keracunan MBG Bukan Sekadar Angka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3173036/prabowo_subianto-2fau_large.jpg
Marak Keracunan MBG, Kepala BGN Ngaku ke Prabowo jika SPPG Baru Minim Jam Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/338/3167729/keracunan-6kjA_large.jpg
Ratusan Santri Baitul Qur'an Depok Diduga Keracunan Massal, Begini Kronologinya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement