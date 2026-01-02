Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Tanjung Priok, Polisi Lakukan Olah TKP

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |15:54 WIB
Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Tanjung Priok, Polisi Lakukan Olah TKP
Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Tanjung Priok (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Unit (Kanit) Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Iptu Seno Aji Pradana menyebutkan, satu keluarga yang terdiri dari tiga orang ditemukan tewas dan satu orang kritis di sebuah rumah kontrakan di Jalan Warakas VIII, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketiga jenazah tersebut ditemukan di ruangan yang berbeda.

"Ketiga korban merupakan satu keluarga yang tinggal di sebuah kontrakan. Ditemukan di tiga posisi berbeda, masing-masing di kamar dan satu di ruang tamu," ujar Seno kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Menurutnya, peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan oleh warga sekitar. Petugas kemudian melakukan pengecekan ke lokasi kejadian dan mengonfirmasi kebenaran laporan tersebut.

“Kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menerima informasi dari masyarakat terkait penemuan tiga jenazah, terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki,” tuturnya.

 

