HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Sekeluarga Tewas di Tanjung Priok dengan Tubuh Melepuh, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |19:01 WIB
Heboh Sekeluarga Tewas di Tanjung Priok dengan Tubuh Melepuh, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan!
Heboh Sekeluarga Tewas di Tanjung Priok dengan Tubuh Melepuh/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkapkan perkembangan terkini terkait kasus kematian satu keluarga yang terdiri ibu dan kedua anaknya di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Polisi menyebut, kematian ketiganya sejauh ini terindikasi karena keracunan.

“Tentang kasus Warakas. Ini sedikit kami bocorkan kepada rekan-rekan, memang dugaan peristiwa itu terindikasi adanya keracunan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (12/1/2026).

Budi menjelaskan, keracunan ini indikasi awal. Sementara untuk kepastian penyebab kematian ketiganya masih harus menunggu hasil dari kedokteran forensik.

“Saat ini pihak laboratorium serta kedokteran forensik yang melaksanakan otopsi bersama penyidik akan segera melakukan gelar perkara ataupun rekonsiliasi,’’ujar Budi.

‘’Sehingga hasil yang ditemukan dari kandungan yang disita pada saat terjadi peristiwa itu, akan dilakukan gelar perkara persesuaian,” lanjutnya.

Dia menambahkan, penyebab kematian akan disampaikan langsung oleh kedokteran forensik. Penjelasan dari kedokteran forensik tentu akan lebih lengkap.

 

