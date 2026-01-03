Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Polisi Ungkap Kondisi Terkini Korban Selamat

Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Polisi Ungkap Kondisi Terkini Korban Selamat (Okezone/Riyan Rizki)

JAKARTA - Tiga orang yang masih satu keluarga di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ditemukan tewas dan satu lainnya dilarikan ke rumah sakit. Polisi menyebutkan, saat ini kondisi korban selamat berangsur stabil.

“Yang dirawat saat ini masih dalam penanganan medis oleh kedokteran. Masih menunggu hasil-hasil laboratorium dan lainnya," kata Kanit Resmob Polres Metro Jakut, Iptu Seno Adji kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026).

Diketahui korban tewas itu adalah ibu dan dua anaknya. Seno menerangkan, satu korban yang dilarikan ke rumah sakit saat ini dalam kondisi stabil.

"Kondisinya cukup stabil," ujarnya.

Sebelumnya, tiga orang sekeluarga di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tewas diduga karena keracunan. Polisi menyebut ketiganya tewas dengan kondisi tubuh melepuh.

“Secara kasatmata, ada (kondisi tubuh melepuh). Di sekitar tubuh saja," ujar Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Utara Iptu Seno Adji kepada wartawan di lokasi, Jumat (2/1/2026).