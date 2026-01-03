Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Polisi Ungkap Kondisi Terkini Korban Selamat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |09:42 WIB
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Polisi Ungkap Kondisi Terkini Korban Selamat
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Polisi Ungkap Kondisi Terkini Korban Selamat (Okezone/Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Tiga orang yang masih satu keluarga di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ditemukan tewas dan satu lainnya dilarikan ke rumah sakit. Polisi menyebutkan, saat ini kondisi korban selamat berangsur stabil.

“Yang dirawat saat ini masih dalam penanganan medis oleh kedokteran. Masih menunggu hasil-hasil laboratorium dan lainnya," kata Kanit Resmob Polres Metro Jakut, Iptu Seno Adji kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026).

Diketahui korban tewas itu adalah ibu dan dua anaknya. Seno menerangkan, satu korban yang dilarikan ke rumah sakit saat ini dalam kondisi stabil.

"Kondisinya cukup stabil," ujarnya.

Sebelumnya, tiga orang sekeluarga di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tewas diduga karena keracunan. Polisi menyebut ketiganya tewas dengan kondisi tubuh melepuh.

“Secara kasatmata, ada (kondisi tubuh melepuh). Di sekitar tubuh saja," ujar Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Utara Iptu Seno Adji kepada wartawan di lokasi, Jumat (2/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193282//lokasi_satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-rne7_large.jpg
Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Tewasnya Satu Keluarga di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193274//lokasi_satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-m5ce_large.jpg
Polisi Periksa 6 Saksi Kasus Kematian Sekeluarga di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193273//penemuan_mayat-ZwMo_large.jpg
Usut Kematian Sekeluarga di Tanjung Priok, Polisi Masih Terus Olah TKP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193252//lokasi_satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-0GhW_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi Jasad Sekeluarga di Tanjung Priok, Tubuh Korban Melepuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193240//puslabfor_selidiki_rumah_kontrakan_tempat_sekeluarga_tewas-cmab_large.jpeg
Puslabfor Ambil Sampel Cairan di Rumah Sekeluarga Tewas di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193229//puslabfor_selidiki_rumah_kontrakan_tempat_sekeluarga_tewas-mclC_large.jpg
Puslabfor Selidiki Rumah Kontrakan Tempat Sekeluarga Tewas di Tanjung Priok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement