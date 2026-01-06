Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Misteri Kematian Satu Keluarga di Tanjung Priok, Polisi Periksa Sisa Makanan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |15:54 WIB
Misteri Kematian Satu Keluarga di Tanjung Priok, Polisi Periksa Sisa Makanan
Lokasi satu keluarga tewas di Tanjung Priok (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pihak kepolisian terus mengusut kasus kematian satu keluarga di sebuah rumah kontrakan di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar mengungkapkan, pihaknya kini mendalami sisa makanan dan minuman yang diduga dikonsumsi para korban sebelum ditemukan meninggal dunia.

"Kami lebih mendalami dengan meneliti sisa makanan dan minuman yang ada," kata Onkoseno saat dihubungi, Selasa (6/1/2026).

Menurutnya, barang bukti berupa sisa makanan dan minuman tersebut telah dikirim ke laboratorium forensik untuk diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan ada atau tidaknya kandungan zat berbahaya yang berpotensi menyebabkan kematian para korban.

"Iya betul, (didalami dugaan keracunan). Ada beberapa barang bukti, bentuknya sudah sisa, sementara ini makanan dan minuman," ujarnya.

 

