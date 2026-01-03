Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Tewasnya Satu Keluarga di Tanjung Priok

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |03:15 WIB
Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Tewasnya Satu Keluarga di Tanjung Priok
Lokasi satu keluarga tewas di Tanjung Priok (foto: Okezone)
JAKARTA - Pihak kepolisian hingga kini belum bisa menyimpulkan penyebab tewasnya satu keluarga di dalam rumah kontrakan di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Untuk dugaan penyebab kematian belum bisa kami sampaikan saat ini karena proses analisis dan pemeriksaan masih berlangsung,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Onkoseno, Jumat (2/1/2026).

Terkait kemungkinan kematian akibat keracunan, pihak kepolisian masih belum berani memastikan. Korban masih terus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Ya, ini masih dalam proses pemeriksaan. Belum bisa kami simpulkan,” ujarnya.

 

