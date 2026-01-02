Polisi Periksa 6 Saksi Kasus Kematian Sekeluarga di Tanjung Priok

JAKARTA – Polres Metro Jakarta Utara (Jakut) menyatakan, telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus kematian satu keluarga di rumah kontrakan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Onkoseno, mengungkapkan bahwa dari enam saksi, empat di antaranya merupakan tetangga korban.

“Adapun saksi-saksi, ada empat orang yang berstatus sebagai tetangga korban. Saat ini semuanya sedang kami periksa untuk dimintai keterangan,” kata Onkoseno dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (2/1/2026).

Sementara itu, ia menyebut dua saksi lainnya merupakan orang yang tinggal satu rumah dengan para korban.

“Dua orang lainnya merupakan penghuni rumah tersebut. Dari keterangan awal, satu orang baru pulang dari bekerja, sementara satu orang lainnya berada di rumah saat kejadian. Keduanya saat ini juga sedang kami mintai keterangan,” ujarnya.