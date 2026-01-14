Dua Pembunuh Jasad di TPU Bekasi Ternyata Teman Lama Korban

JAKARTA – Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap dua orang terduga pelaku pembunuhan, terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan KH Noer Ali, Bekasi, Jawa Barat. Polisi mengungkapkan bahwa kedua pelaku merupakan teman lama korban.

“(Hubungan pelaku dan korban) teman lama,” kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

Abdul Rahim menambahkan, kedua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial JP dan G. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait motif dan peran masing-masing pelaku.

Sebelumnya, sesosok mayat pria ditemukan tewas di TPU Jalan KH Noer Ali, Bekasi, Jawa Barat. Penemuan tersebut sempat menggegerkan warga sekitar. Korban diduga kuat merupakan korban tindak pidana pembunuhan.