Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Pembunuh Jasad di TPU Bekasi Ternyata Teman Lama Korban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |01:10 WIB
Dua Pembunuh Jasad di TPU Bekasi Ternyata Teman Lama Korban
Penemuan mayat (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap dua orang terduga pelaku pembunuhan, terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan KH Noer Ali, Bekasi, Jawa Barat. Polisi mengungkapkan bahwa kedua pelaku merupakan teman lama korban.

“(Hubungan pelaku dan korban) teman lama,” kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

Abdul Rahim menambahkan, kedua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial JP dan G. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait motif dan peran masing-masing pelaku.

Sebelumnya, sesosok mayat pria ditemukan tewas di TPU Jalan KH Noer Ali, Bekasi, Jawa Barat. Penemuan tersebut sempat menggegerkan warga sekitar. Korban diduga kuat merupakan korban tindak pidana pembunuhan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bekasi penemuan mayat Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195244//pelaku_pembunuhan_di_bekasi-DOl3_large.jpg
Mayat Pria di TPU Bekasi Ternyata Dibunuh Dua Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195191//penangkapan-FpMA_large.jpg
Kasus Mayat Pria di TPU Bekasi, Polisi Tangkap Terduga Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195176//mayat_di_bekasi-T8wj_large.jpg
Polisi Temukan Bekas Jeratan Ikat Pinggang pada Jasad Pria di TPU Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195175//penemuan_mayat-d4M7_large.jpg
Geger! Mayat Pria Ditemukan di TPU Bekasi, Diduga Korban Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194380//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-yiut_large.jpg
KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Bekasi, Dalami Aliran Uang Proyek di Kasus Ade Kuswara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/18/3194068//stadion_akron-D4U6_large.jpg
456 Kantong Berisi Jasad Manusia Ditemukan Dekat Stadion Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement