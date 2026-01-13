Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger! Mayat Pria Ditemukan di TPU Bekasi, Diduga Korban Pembunuhan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |16:29 WIB
Geger! Mayat Pria Ditemukan di TPU Bekasi, Diduga Korban Pembunuhan
Penemuan Mayat (foto: freepik)
JAKARTA – Sesosok mayat pria ditemukan tewas di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan KH Noer Ali, Bekasi, Jawa Barat. Penemuan tersebut menggegerkan warga sekitar. Korban diduga merupakan korban tindak pidana pembunuhan.

“Iya, benar,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi iNews Media Group, Selasa (13/1/2026).

Hingga saat ini, identitas korban masih belum diketahui. Namun, saat ditemukan, korban mengenakan celana jeans dan kaos lengan panjang berwarna abu-abu.

Penemuan mayat tersebut terjadi pada Minggu, 11 Januari 2026, sekitar pukul 15.00 WIB. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang berziarah di area pemakaman.

Korban ditemukan dalam kondisi tergeletak di tumpukan daun. Kuat dugaan korban merupakan korban pembunuhan lantaran ditemukan luka di bagian leher serta memar pada wajah.

(Awaludin)

      
