Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Mayat Pria di TPU Bekasi, Polisi Tangkap Terduga Pelaku

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |17:38 WIB
Kasus Mayat Pria di TPU Bekasi, Polisi Tangkap Terduga Pelaku
Penangkapan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polisi menyatakan telah menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang pria, yang jasadnya ditemukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan KH Noer Ali, Bekasi, Jawa Barat.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, mengungkapkan bahwa terduga pelaku diamankan oleh jajaran Subdit Jatanras Polda Metro Jaya yang turut mengatensi kasus tersebut.

"Untuk terduga pelaku, informasi terakhir sudah diamankan oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya," kata Braiel saat dihubungi, Selasa (13/1/2026).

Braiel membenarkan bahwa berdasarkan hasil autopsi ditemukan luka bekas jeratan ikat pinggang pada tubuh korban. Namun, untuk keterangan lebih detail, pihaknya meminta agar dikonfirmasi langsung kepada Subdit Jatanras Polda Metro Jaya selaku penangan utama perkara.

"Betul, di tubuh korban terdapat bekas ikatan ikat pinggang. Korban sudah diautopsi. Penanganan awal dilakukan oleh Polsek Bekasi Barat, kemudian dilanjutkan penyelidikan bersama Polda, Polres, dan Polsek," ujarnya.

Sementara itu, hingga saat ini identitas korban masih belum diketahui. Meski demikian, polisi telah menghimpun sejumlah ciri-ciri korban, di antaranya mengenakan celana jeans dan kaos lengan panjang berwarna abu-abu saat ditemukan.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195176//mayat_di_bekasi-T8wj_large.jpg
Polisi Temukan Bekas Jeratan Ikat Pinggang pada Jasad Pria di TPU Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195175//penemuan_mayat-d4M7_large.jpg
Geger! Mayat Pria Ditemukan di TPU Bekasi, Diduga Korban Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194380//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-yiut_large.jpg
KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Bekasi, Dalami Aliran Uang Proyek di Kasus Ade Kuswara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/18/3194068//stadion_akron-D4U6_large.jpg
456 Kantong Berisi Jasad Manusia Ditemukan Dekat Stadion Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/338/3193589//banjir_rob-iTbF_large.png
Banjir Rob Kepung Muaragembong, Permukiman hingga Makam Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193282//lokasi_satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-rne7_large.jpg
Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Tewasnya Satu Keluarga di Tanjung Priok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement