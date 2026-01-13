Kasus Mayat Pria di TPU Bekasi, Polisi Tangkap Terduga Pelaku

JAKARTA – Polisi menyatakan telah menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang pria, yang jasadnya ditemukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan KH Noer Ali, Bekasi, Jawa Barat.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, mengungkapkan bahwa terduga pelaku diamankan oleh jajaran Subdit Jatanras Polda Metro Jaya yang turut mengatensi kasus tersebut.

"Untuk terduga pelaku, informasi terakhir sudah diamankan oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya," kata Braiel saat dihubungi, Selasa (13/1/2026).

Braiel membenarkan bahwa berdasarkan hasil autopsi ditemukan luka bekas jeratan ikat pinggang pada tubuh korban. Namun, untuk keterangan lebih detail, pihaknya meminta agar dikonfirmasi langsung kepada Subdit Jatanras Polda Metro Jaya selaku penangan utama perkara.

"Betul, di tubuh korban terdapat bekas ikatan ikat pinggang. Korban sudah diautopsi. Penanganan awal dilakukan oleh Polsek Bekasi Barat, kemudian dilanjutkan penyelidikan bersama Polda, Polres, dan Polsek," ujarnya.

Sementara itu, hingga saat ini identitas korban masih belum diketahui. Meski demikian, polisi telah menghimpun sejumlah ciri-ciri korban, di antaranya mengenakan celana jeans dan kaos lengan panjang berwarna abu-abu saat ditemukan.

(Awaludin)