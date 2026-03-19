HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini Kemenag Gelar Sidang Isbat Tentukan Idul Fitri 1447 Hijriah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |07:15 WIB
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) bakal memantau hilal dan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1447 H pada Kamis (19/3/2026). Kemenag akan memantau hilal di 117 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menjelaskan pengamatan hilal dilakukan Kanwil Kemenag bersama Kantor Kemenag kabupaten/kota, Pengadilan Agama, organisasi kemasyarakatan Islam, serta instansi terkait di daerah.

Setelah pemantauan hilal, kata dia, pihaknya akan menggelar sidang isbat. Sidang isbat merupakan mekanisme pemerintah dalam menentukan awal bulan Hijriah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

“Seperti biasa, sidang isbat diawali seminar pemaparan posisi hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Setelah itu dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk membahas hasil rukyatulhilal yang masuk dari berbagai daerah, sebelum akhirnya diumumkan kepada masyarakat,” ujar Rokhmad dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/3/2026).

Berdasarkan perhitungan astronomi (hisab), kata Rokhmad, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk dengan kisaran antara 0°54’27’’ hingga 3°7’52’’ pada hari rukyat atau 29 Ramadan 1447 H yang bertepatan dengan Kamis, 19 Maret 2026. Sementara itu, sudut elongasi hilal berkisar antara 4°32’40’’ hingga 6°06’11’’.

