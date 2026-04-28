RI Perkuat Diplomasi Moderasi Beragama dalam Forum Internasional di Wina

JAKARTA- Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar menghadiri pertemuan internasional lintas agama yang berlangsung di Vienna, Austria. Forum ini mempertemukan para tokoh agama, akademisi, serta pemangku kebijakan untuk membahas penguatan harmoni sosial di tengah keberagaman global.

Kegiatan ini sebagai komitmen Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) dibawah Kementerian Agama tentang kerjasama yang sudah lama terjalin.

Asep menjelaskan, pertemuan tersebut secara resmi di-host oleh Wali Kota Elke Kahr, yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kohesi sosial di masyarakat multikultural.

Dalam forum tersebut, dia juga memaparkan praktik moderasi beragama yang dikembangkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

“Pendekatan ini menekankan integrasi antara ilmu keislaman dan ilmu umum sebagai fondasi dalam membangun cara pandang keberagamaan yang inklusif, rasional, dan kontekstual,” ujar Asep, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, penguatan moderasi beragama tidak cukup hanya pada tataran normatif, tetapi harus diimplementasikan melalui sistem pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan modern.

Delegasi dari Austria dan negara lainnya menggarisbawahi pentingnya dialog lintas agama (interfaith dialogue) dan dialog antarbudaya (intercultural dialogue).