Prabowo Mau Jadi Presiden karena Lihat Indonesia Menuju Arah yang Salah Sejak Tahun 90-an

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan dirinya mau menjadi Presiden Republik Indonesia, meski pernah kalah berkali-kali. Keinginannya muncul karena sejak tahun 90-an melihat Indonesia menuju arah yang salah.

Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo dalam acara Munas HIPMI XVIII di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

“Saudara-saudara, kenapa saya ingin jadi Presiden? Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90an, Indonesia menuju arah yang salah. saya sudah melihat,” kata Prabowo.

“Saya bukan mau jadi presiden hanya untuk jadi presiden. Lo kira enak?” sambungnya.

Prabowo menceritakan pernah kalah pemilihan presiden (pilpres) sebanyak empat kali. Banyak pihak juga yang mempertanyakan alasannya yang pantang menyerah menjadi Presiden.

“Saya usaha dari presiden dari 2004 konvensi Golkar iya kan. 2004, 2009, 2014, 2019, 2024. lima kali. empat kali kalah,” tegasnya.

(Fahmi Firdaus )

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